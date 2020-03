De uitzending van 8 maart

Voor zo'n 16 miljoen mensen in Noord-Italië zijn vergaande quarantainemaatregelen ingesteld vanwege de coronavirusuitbraak. De stap, die een kwart van de Italiaanse bevolking treft, is de meest vergaande die een regering buiten China heeft genomen vanwege het virus. De noodmaatregelen gelden tot zeker 3 april voor de regio Lombardije en veertien provincies in het noorden van het land.

MH17-proces: 'Mijn broer is zes jaar geleden vermoord'

Aan de vooravond van het MH17-proces protesteerden vanochtend een aantal nabestaanden van de ramp voor de Russische ambassade in Den Haag. Er werden 298 lege stoelen geplaatst, als symbool voor het aantal mensen dat bij de ramp omkwam. Het is een initiatief van de Werkgroep Waarheidsvinding MH17, die stelt dat Rusland de waarheid verdraait, valse bewijzen in omloop brengt en getuigen afschermt. Ook Sander van Luik - die zijn broer verloor - was er bij. Hij verwacht niet heel veel van het proces: