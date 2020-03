De uitzending van 7 maart

Grote zorgen in Iran om uitbraak coronavirus

Het aantal coronapatiënten in Nederland is in een dag opgelopen van 128 naar 188, heeft het RIVM bekendgemaakt. Van de 60 nieuwe patiënten komen de meeste uit Noord-Brabant. Daar kwamen 26 besmettingsgevallen bij, meldt het RIVM. Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest, de meeste in Noord-Italië.

In Iran zijn er grote zorgen over de virusuitbraak en dan met name over de aanpak van de autoriteiten. Er zijn twijfels of de officiële cijfers die het land naar buiten brengt kloppen. We spreken met Amir Afkhami, hij is professor 'global health' in Washington en heeft net een boek geschreven over de aanpak van epidemieën in Iran.

