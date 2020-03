De uitzending van 6 maart

Eerste corona-dode in Nederland

Voor het eerst is in Nederland iemand overleden door een infectie met het nieuwe coronavirus. In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam stierf vandaag een 86-jarige man, die ook andere gezondheidsproblemen had. De bron van zijn besmetting is niet bekend, meldt het RIVM. De man is niet op vakantie geweest in een besmettingsgebied en had ook geen contact met iemand die daar geweest is.

Wereldwijd ligt het aantal besmettingen met het coronavirus op ruim 98.000. Van deze patiënten is minstens de helft hersteld, zeker 3.380 mensen zijn overleden. Het aantal Nederlandse besmettingen met het coronavirus staat op 82, meldt het RIVM.

