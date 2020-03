Wat gaat er mis tussen het Binnenhof en overheidsinstanties?

Zwarte lijsten van onschuldige mensen bij de Belastingdienst, uitkeringsfraude bij het UWV en rijbewijzen die niet op tijd worden verlengd door drukte bij het CBR. Er gaat veel mis bij uitvoeringsorganisaties van de overheid en dat gaat de Kamer nu onderzoeken, maar wellicht niet zo diepgaand als sommigen hoopten.

De commissie van Kamerleden is vandaag gestart en wil vooral een 'helikopterview' geven: waar gaat het mis tussen het Binnenhof en de werkvloer? Maar de kersverse voorzitter van de commissie, VVD-Kamerlid André Bosman, zegt op de vraag of zijn commissie bijvoorbeeld ook diep in de cultuur van uitvoeringsdiensten gaat duiken: "Nee, daar hebben we geen tijd voor."

Menselijke maat

Ook een onderzoek naar de reden waarom gevoelige informatie van de werkvloer bij de Belastingdienst telkens niet naar boven komt drijven, is wat hem betreft "te intern". Bosman wil namelijk in een jaar klaar zijn en zich vooral focussen op de link tussen de politiek en de uitvoeringsorganisaties. "Het gaat om wat wij besluiten en het effect op de organisaties." Ook wil hij weten of de "de menselijke maat" uit het oog is verloren.

Eén van de vragen is of de Tweede Kamer de uitvoeringsorganisaties opzadelt met onmogelijke opdrachten. Bosman: "Een heel simpel voorbeeld: als er in december een amendement op een belastingwet wordt aangenomen over de uitvoering van de belasting al een jaar later, dan kan je er bijna donder op zeggen dat dat een probleem geeft." Het is in het verleden gebleken dat de Belastingdienst de systemen niet zo snel kan aanpassen.