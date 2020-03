De uitzending van 5 maart

Erdogan in Moskou

De Russische president Poetin ontvangt in Moskou zijn Turkse ambtsgenoot Erdogan om te praten over de situatie in Idlib en om tot een staakt-het-vuren te komen.

De provincie in het noordwesten van Syrië is nu nog in handen van Syrische rebellen. Turkije steunt de rebellen omdat het land de controle wil houden over het gebied aan zijn grens, onder meer om te voorkomen dat honderdduizenden Syriërs naar Turkije vluchten. Het leidde de laatste tijd tot confrontaties tussen Turkse en Syrische troepen. Onlangs kwamen 33 Turkse militairen om in Idlib - mede door vuur van Russische troepen, die het Syrische regeringsleger steunen.