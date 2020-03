Poolse ambassade keurt fraude met ziektewetuitkering af

De Poolse ambassade in Den Haag reageert afkeurend op het feit dat Poolse arbeidsmigranten frauderen met de ziektewet. "Wij keuren ten zeerste alle oneerlijke praktijken en afpersing van ziekteverlof af", zegt de ambassade in een reactie. Maandag meldde Nieuwsuur dat in Nederland ziekgemelde Polen met een ziektewetuitkering gewoon aan het werk zijn in hun thuisland.

Daarmee lijkt de toon van de ambassade over fraude van arbeidsmigranten te zijn veranderd. In een eerdere reactie op onthullingen van Nieuwsuur in 2018 omtrent WW-fraude reageerde de ambassade nog vol verbazing en ontkenning. Ook zei de ambassade dat Nieuwsuur Poolse arbeidsmigranten in een kwaad daglicht stelde.

Controle in Polen is verboden

Volgens de ambassade zijn er in Polen maatregelen genomen die fraude met ziektewetuitkeringen moeten tegengaan. "De Socialeverzekeringsinstelling voert in geval van twijfel over de legitimiteit van ziekteverlof en de ontvangen uitkeringen, inspecties uit."

Over de hoeveelheid controles doet de Poolse ambassade geen uitspraak. Het UWV en de Poolse zusterorganisatie, de Socialeverzekeringsinstelling, willen daar ook geen uitspraak over doen tegenover Nieuwsuur.

In Nederland moet het UWV ervoor zorgen dat uitkeringen terecht worden verstrekt. Maar zodra uitkeringsgerechtigden naar het buitenland vertrekken, wordt dat lastig doordat mensen bijvoorbeeld telefonisch niet bereikbaar zijn. Controle in Polen zelf, door het UWV, is door de Poolse overheid sinds vorig jaar verboden.

Er wordt onder meer fraude gepleegd met hulp van Oost-Europese artsen, die ziekteverklaringen afgeven aan mensen die helemaal niet ziek zijn. Om te onderzoeken hoe eenvoudig het is om in de ziektewet te komen, namen we de proef op de som met een verborgen camera: