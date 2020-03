De uitzending van 4 maart

Corona: de situatie in Zuid-Korea en Iran

Terwijl de uitbraak van het coronavirus in epicentrum China steeds meer onder controle lijkt, nemen de zorgen in de rest van de wereld over het virus juist toe. Zuid-Korea constateerde gisteren 516 nieuwe besmettingen. Daarmee staat het totaal aantal coronagevallen in het land dat na China het hardst is getroffen door het virus nu op ruim 5300.

De Wereldgezondheidsorganisatie is afgereisd naar Iran. Er is kritiek op het optreden van de Iraanse autoriteiten en onduidelijkheid over de omvang van de coronacrisis. Het land meldt 77 doden, maar er wordt getwijfeld aan die cijfers. Ook heeft Iran 54.000 gevangenen vrijgelaten vanwege het risico op verspreiding van corona in de volle gevangenissen.

In veel landen is sprake van onrust. Dat toont een rondgang langs de buitenlandcorrespondenten van de NOS.