Nieuwe claim van 50 miljoen bij de NS voor Jodentransporten in WOII

Voor de betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog bij het vervoer van Joden naar kamp Westerbork, heeft het Centraal Joods Overleg (CJO) een claim van 50 miljoen euro neergelegd bij de NS.

Het CJO, een samenwerkingsverband van Joodse organisaties, vindt dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) "dralen" bij het maken van afspraken over een collectieve tegemoetkoming en zijn verantwoordelijkheid niet nakomt. De NS gaat daar niet in mee en wil geen eenmalig, collectief bedrag aan het CJO geven.

De claim van het CJO komt voort uit de strijd die Salo Muller heeft gevoerd tegen de NS. Mullers ouders zijn in de oorlog door de NS naar kamp Westerbork vervoerd waarna ze vermoord werden in Auschwitz. Na jarenlang aandringen besloot de NS vorig jaar, na een advies van de commissie-Cohen, om Joden, Sinti en Roma die naar Westerbork zijn vervoerd, en hun kinderen, een individuele tegemoetkoming te geven van maximaal 15.000 euro.

50 Miljoen

De NS nam ook de aanbeveling van de commissie-Cohen over om te komen tot een "collectieve uiting van erkenning van het leed" van de mensen die de kampen niet overleefden. Het CJO vindt het onbegrijpelijk dat de NS dit nu voor zich uitschuift.

"We willen hetzelfde bedrag dat voor de individuele uitkeringen is vrijgemaakt. We denken daarbij aan 50 miljoen euro", zegt Eddo Verdoner van het CJO.