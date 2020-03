Huisartsen willen meer middelen om corona-uitbraak aan te kunnen

Huisartsen hebben een open brief gestuurd aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins. Daarin roepen ze de overheid op om regionale centra te openen "waar patiënten veilig en op een verantwoorde wijze beoordeeld kunnen worden" op het coronavirus.

Het is een noodkreet over het gebrek aan capaciteit en middelen waardoor de basiszorg in gevaar komt. "Als huisartsen kunnen wij ons niet voldoende weren tegen dit potentieel gevaarlijke virus. Hiermee brengen wij onze patiënten en onszelf onnodig in gevaar."

De brief is opgesteld door actiecomité Huisarts van de Toekomst en is volgens initiatiefnemer Kasper Maltha meer dan 1600 keer ondertekend.

'Aantal vragen stijgt explosief'

De huisartsen maken zich zorgen over een oproep van het RIVM om contact op te nemen met de huisarts als er sprake is van verdachte ziekteverschijnselen. "Afgelopen dagen zagen wij in de dagpraktijk en op de huisartsenpost het aantal vragen met betrekking tot COVID-19 explosief stijgen", staat in de brief.

De extra belasting leidt volgens Maltha, zelf huisarts in Nijmegen, ook tot een tekort aan spullen zoals mondkapjes. "We hebben onder 300 huisartsen een onderzoek gedaan met de vraag of ze voldoende materiaal hadden. De helft gaf aan helemaal geen spullen te hebben. Ik hoor van collega's dat ze nu maar bouwmarkten aan het afspeuren zijn omdat ze al weken wachten op de spullen die ze via de reguliere kanalen besteld hadden."

Huisartsen die (anoniem) reageren op de brief, uitten vergelijkbare klachten. Iemand zegt: "Ik vind het ronduit gênant dat je als overheid iedereen adviseert contact op te nemen met de huisarts, verwacht dat de huisarts zieke patiënten beoordeeld en dat je de huisarts vervolgens niet voorziet in voldoende beschermende maatregelen."

De Landelijke Huisartsen Vereniging deelt de zorgen over een tekort aan beschermende middelen. En tegen de NOS bevestigt het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn in individuele praktijken. Tegelijkertijd hebben huisartsengroepen in de regio, waar iedere praktijk in principe bij is aangesloten, volgens het NHG wel voldoende beschermend materiaal.

Regionale corona-centra

Huisarts van de Toekomst roept de overheid op maatregelen te nemen zoals het openen van regionale centra "waar patiënten veilig en op een verantwoorde wijze beoordeeld kunnen worden". Tot die tijd zouden "huisartsen die niet over de juiste materialen beschikken" patiënten met hoestklachten moeten doorverwijzen naar het ziekenhuis of de GGD.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt in een reactie dat "tekorten aan beschermingsmiddelen in het Regionaal Overleg Acute Zorg besproken dienen te worden". Woensdag organiseer het ministerie een bijeenkomst met huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en leveranciers "om landelijk te kijken hoe we de tekorten aan medische hulpmiddelen in kaart brengen".