De uitzending van 2 maart

Er zijn nu zeker tien mensen besmet met het nieuwe coronavirus uit Azië, en het aantal loopt naar verwachting op. De patiënten zijn vijf vrouwen, drie mannen en twee kinderen, van wie de meesten slechts lichte klachten hebben. Het RIVM is belast met het opsporen van het virus, eventuele patiënten isoleren en samen met de GGD contacten van besmette mensen in kaart brengen. Is die aanpak voldoende?

Wie maken kans op de Libris Literatuurprijs 2019?

Eerst was er de zogenoemde longlist met daarop achttien schrijvers. Vanaf vandaag is dat de shortlist, met nog maar zes genomineerde schrijvers voor de Libris Literatuurprijs 2019. De genomineerden staat in mei een galadiner in het Amstel Hotel te wachten, en, voor de winnaar ligt er dan een cheque van 50.000 euro klaar. Nieuwsuur verrast vandaag de zes genomineerden.