Je lijf in delen te koop: dit verdienen ‘body brokers’ aan gedoneerde lichamen

In Nederland doneren elk jaar ongeveer 800 mensen hun lichaam na de dood. In Nederland is lichaamsdonatie de laatste jaren populairder geworden. Tot nu toe kon dit alleen bij universitaire ziekenhuizen. Maar drie van de zeven ziekenhuizen hebben op het moment een registratiestop; zij hebben voldoende lichamen. De meeste mensen doneren hun lichaam uit altruïstische overwegingen.

Voor het eerst is er een commercieel bedrijf actief in Nederland waar mensen na hun dood hun lichaam kunnen doneren aan de wetenschap. Inmiddels hebben tientallen mensen zich aangemeld en zijn de eerste vier lichamen gedoneerd . De wijze waarop dit bedrijf reclame maakt zorgde deze week voor ophef .

In deze video (uit 2018) leggen we uit hoe de (Amerikaanse) handel in lichaamsdelen in zijn werk gaat en wat die handel de betrokken bedrijven oplevert.

Het bedrijf zou samenwerken met universiteiten, farmaceuten en bedrijven in de medische technologie. Welke dat precies zijn is onduidelijk. Nederlandse universiteiten en farmaceutische bedrijven zeggen tegen Nieuwsuur niet samen te werken met RISE Labs.

Het bedrijf RISE Labs is het eerste commerciële bedrijf in Nederland dat mensen oproept om hun lichaam te doneren aan de wetenschap. Na het overlijden wordt het lichaam opgehaald en ontleed. Hierna worden de lichaamsdelen verkocht.

Hoe nu verder?

Er is veel onduidelijk over de activiteiten van dit bedrijf in Nederland. Deskundigen betwijfelen of RISE Labs geld mag verdienen aan lichaamsdelen van donoren.

Ook zijn er twijfels over de manier waarop het bedrijf reclame maakt. Lichaamsdonatie wordt aangeprezen als een 'goedkope uitvaart' die 'nabestaanden geld kan besparen'. Het is de vraag of dit als een (verboden) prijsprikkel kan worden gezien. Tweede Kamerleden willen hier opheldering over van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

De Jonge heeft Nieuwsuur laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen bedrijven die winst maken in deze sector. Hij wil wel kijken of hij de wijze van reclame maken kan verbieden.