De uitzending van 1 maart

De typisch Nederlandse winter verdwijnt

Afgelopen week viel er op sommige plekken een klein beetje sneeuw, maar verder is er amper echt winterweer geweest. Volgens het KNMI was de meteorologische winter de op een na zachtste sinds de metingen in 1707 begonnen.

De gevolgen voor de natuur zien we dagelijks om ons heen. Maar wat is de impact op onze cultuur en identiteit nu die typische koude Nederlandse winters door de opwarming van de aarde steeds zeldzamer worden?