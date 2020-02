De uitzending van 29 februari

De angst voor het coronavirus

Landen nemen ingrijpende maatregelen om het coronavirus in te dammen. Tegelijk waarschuwen gezondheidsinstanties om niet in paniek te raken: de kans dat je het virus krijgt is (nog) klein en maar een klein percentage van de patiënten overlijdt.

Sommige mensen kopen uit angst mondkapjes en slaan blikvoer in, anderen leven zorgeloos voort. Wanneer slaat onrust om in paniek? Wat leert de uitbraak van dit virus ons over angst? Te gast is Damiaan Denys, filosoof en psychiater.

Volg het laatste nieuws rond het coronavirus in het liveblog van de NOS: