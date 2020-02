Door VR-bril leerde Alexander met zijn wanen en angsten omgaan

Virtual reality-brillen veroorzaken een revolutie in de geestelijke gezondheidszorg. Door patiënten te laten oefenen in een op maat gemaakte virtuele wereld kunnen verschillende psychische problemen worden aangepakt. Denk aan psychoses en verslavingen, maar bijvoorbeeld ook autisme.

Zo leert Laura via de VR-bril emoties in te schatten. "Door mijn autisme kan ik moeilijk onderscheiden of iemand chagrijnig, boos of gefrustreerd is. Als ik de basis weet van hoe iemand zich gedraagt dan kan ik dat veel beter inschatten." In de virtuele wereld oefent ze met sociale situaties, zoals een afspraak in een café.

Alexander is mede dankzij VR-therapie genezen van zijn psychoses. "Vroeger leefde ik in een waanwereld. Ik had het idee dat buiten iedereen me in de gaten hield. Door de VR-bril kon ik oefenen in een veilige omgeving, en zo leren omgaan met wat ik moeilijk vond. Het is namelijk net echt."

Wil je de virtuele wereld zien waarin Laura en Alexander met hun problemen leren om te gaan? Bekijk dan de YouTube hieronder. Dan zie je ook hoe ex-drugsverslaafde Coen de VR-bril inzet om verleidingen te leren weerstaan.