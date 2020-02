De uitzending van 26 februari

Veel vragen en verwarring over corona-virus

Het coronavirus rukt steeds verder op in Europa. Inmiddels is de ziekte bij een man in Duitsland vlak over de Nederlandse grens bij Sittard vastgesteld en loopt het aantal besmettingen in Italië en omringende landen op. Bij reisorganisaties, huisartsen en het RIVM komen veel vragen binnen. Vanavond het laatste nieuws en antwoorden.

