De uitzending van 25 februari

Coronavirus: Nederlanders vast in quarantainehotel Tenerife

Op het Canarische eiland Tenerife zijn zo'n duizend gasten van een hotel in quarantaine geplaatst, omdat bij een van hen het coronavirus is vastgesteld. Ze mogen het hotel niet verlaten. Onder de gasten zijn zeven Nederlanders. De hotelgast bij wie het virus is vastgesteld is een arts uit Italië.

Ondertussen is het aantal doden door het coronavirus in China is gestegen tot 2663. Er zijn maandag 71 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. In totaal kwamen er in China 508 besmettingen bij, melden de autoriteiten. Daarmee staat de teller nu op 77.658. De provincie Hubei blijft het centrum van de uitbraak.

Bekijk voor de laatste ontwikkelingen het liveblog van de NOS;