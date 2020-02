De uitzending van 24 februari

Rechter buigt zich over uitlevering Julian Assange

Dit weekend gingen honderden fans van Julian Assange in Londen de straat op om steun aan hem te betuigen. Ook vandaag worden acties verwacht, want de oprichter van WikiLeaks staat voor een rechter in Londen, waar zijn advocaat tegen een Amerikaans uitleveringsverzoek gaat pleiten.

De Verenigde Staten willen Assange berechten voor overtreding van de spionagewet en omdat hij van plan zou zijn geweest een Amerikaanse overheidscomputer te hacken. Daarvoor hangt hem een gevangenisstraf van tientallen jaren boven het hoofd. We spreken erover met correspondent Tim de Wit.