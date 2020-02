De uitzending van 23 februari

Te gast is politicoloog en conflict analist Lambrecht Wessels .

Syrië en bondgenoot Rusland staan in Idlib niet alleen tegenover Syrische rebellen, maar ook tegenover buurland Turkije. De Verenigde Naties vrezen een steeds ernstigere confrontatie met steeds meer onvoorspelbare gevolgen en roepen wederom op tot een staakt-het-vuren. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron willen met Poetin en Erdogan om tafel.

President Assad is vastbesloten heel Syrië te heroveren. Voor Idlib, het laatste deel van Syrië dat Assad nog niet in handen heeft, betekent dat een steeds grotere humanitaire crisis: burgers zitten er vast tussen de gesloten Turkse grens en de oprukkende Syrische regeringstroepen.

Het staatsbezoek aan Indonesië

In de week van 9 maart brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een staats­bezoek aan Indonesië. In hun kielzog reizen vijf ministers en een grote handelsdelegatie van zo'n 130 bedrijven mee.

Indonesië viert dit jaar 75 jaar bevrijding. Gaat het bezoek over alleen handel, of zal het ook gaan over het koloniale verleden en zal de koning namens Nederland excuses maken? Vanavond de visie van historici op het aankomende bezoek.