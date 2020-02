Sterker, rijker en 20 kilo lichter, een leven zonder alcohol

"Ik vond het heerlijk. Ik dronk wekelijks zo'n drie keer en dan kwam ik op achttien glazen in de week uit. Het was nooit een glas per dag, het was altijd: 1 + 1 = 11."

Jacqueline van Lieshout is nu compleet gestopt met het drinken van alcohol. Ze vertelt hoe dat ging, welke reacties ze krijgt en hoe ze terugkijkt, onder meer op de rol die artsen hebben gespeeld. Want die blijken volgens experts regelmatig te weinig kennis of zin te hebben om het gesprek aan te gaan met een patiënt die te veel drinkt.

Van Lieshout dronk regelmatig, maar niet uitzonderlijk veel, vond ze eerder. "Ik heb vanaf m'n twintigste mensen om me heen verzameld die dat ook deden, dus dan vind je dat doodnormaal. Niemand die zei: goh, wat drink jij veel. Nee, je moedigde elkaar aan. We leven in een wereld waarin je wordt aangemoedigd."

Voornemen

Niet dat ze geen signalen kreeg. "Er waren genoeg avonden dat ik m'n fiets niet kon vinden of dat ik de dag daarna dacht: jeetje, hier moet ik twee dagen van bijkomen en dat ik ervan baalde. Ik denk dat ik een jaar of tien sluimerend in m'n achterhoofd dacht: nou, dat moet weleens minder. Maar dat werd altijd weer weggewuifd in m'n hoofd: dat doen we wel een keer, nu eerst Kerst, of het weekend, of dat feestje. Er is altijd een reden om wél te drinken."

"Ik kon wel denken: niet zoveel nemen vanavond, maar ik wist toen ik eind dertig was dat dat een voornemen was dat toch sneuvelde na het tweede of derde glas."

"Het lichaam ging protesteren. Ik had natuurlijk katers, maar ik was ondertussen ook de negentig kilo genaderd. Ik ben 1.76 meter. Dus dat nam flinke vormen aan."

Hoogleraar interne geneeskunde Kees Kramers (hij drinkt zelf hooguit een glas per dag) legt hieronder uit wat alcohol met je lichaam kan doen.