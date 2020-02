Alcoholprobleem vaak taboe in de spreekkamer (want ook de dokter drinkt)

De redenen voor het taboe zijn divers. Zo kost het behandelen van een alcoholprobleem de arts veel tijd. En vaak is alcohol niet het probleem waar de patiënt voor komt, zegt Bovens. En dat alcoholgebruik zo normaal gevonden wordt, speelt volgens Bovens ook mee. "80 Procent van de mensen drinkt, het geeft veel plezier en gezelligheid. Een dokter heeft zelf ook zijn eigen normen als het gaat om alcoholgebruik. Als een patiënt evenveel drinkt als de dokter, dan is het moeilijk voor de dokter om het aan de orde te stellen."

De overheid heeft in 2018 in het Nationaal Preventieakkoord vastgelegd dat het aantal probleemdrinkers binnen 20 jaar moet halveren. Dat zijn mannen en vrouwen die respectievelijk meer dan 21 en 14 glazen alcohol per week drinken.

We drinken nog steeds te veel alcohol. Nederland telt anderhalf miljoen probleemdrinkers, en de problemen daarvan zien ze terug in het ziekenhuis. Brits onderzoek wijst uit dat 20 procent van de ziekenhuispatiënten zoveel alcohol drinkt, dat het hen schade toebrengt. Toch spreken artsen patiënten niet snel aan op hun alcoholgebruik, ook omdat het soms aan de juiste kennis ontbreekt en ze het vaak als privé beschouwen.

Dat is een schril contrast met de officiële richtlijn van de Gezondheidsraad die vier jaar later verscheen. In die richtlijn uit 2015 staat: "Drink geen alcohol of niet meer dan één glas per dag." Een glas staat dan voor 25 centiliter bier (5 procent alcohol), 10 centiliter wijn (12 procent alcohol) of 3,5 centiliter sterke drank (35 procent alcohol).

Wat ook niet helpt: de norm voor wat veilig is, is niet altijd duidelijk. Zo staat bijvoorbeeld in de hartrevalidatierichtlijn uit 2011 van de cardiologen dat 'matig gebruik' juist risicoverlagend kan zijn. Met matig doelen de opstellers op "2 à 3 glazen per dag".

"De gezondheidsraad is duidelijk: drink niet", zegt verslavingsarts Robert van de Graaf. "En dat hoort ook in zo'n richtlijn te staan. Ik vind dat je niet alcohol moet voorschrijven als arts, ook niet als cardioloog. We zijn met z'n allen aan het kantelen richting preventie, leefstijlgeneeskunde, en daar hoort dus bij dat we mensen gaan leren dat alcohol drinken en roken dingen zijn die je eigenlijk niet moet doen."

Liever een pil dan moeilijk gesprek

Dat beaamt ook hoogleraar Kramers, al erkent hij dat de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis weerbarstig is. "Van roken zijn we wel doordrongen, verder geven we vooral graag pillen. Pillen voorschrijven is veel makkelijker dan een moeilijk gesprek met iemand voeren over hun leefstijl."

Op de maag-, lever-, darm-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch wordt sinds een half jaar elke patiënt aangesproken op alcoholgebruik. "Met wat voor reden je hier ook komt, alle patiënten worden hierop bevraagd", zegt arts Henk Marijn de Jonge.

De afgelopen jaren had de afdeling veel "draaideurpatiënten" die steeds terugkwamen met een steeds erger ziektebeeld. "Eerder werd vooral het acute probleem opgelost", zegt De Jonge. "Dan ging de patiënt weer naar huis."

"En daar wachtte een koelkast vol bier of wijn", vult verpleegkundige Jacqueline Bisschop aan. "De patiënt had natuulijk wel het advies in het achterhoofd, maar kon snel weer vergeten worden." Op hun afdeling wordt nu twee keer per week overlegd met bijvoorbeeld verslavingszorg, psychiatrie en maatschappelijk werk.

Leefstijlziekenhuizen de toekomst?

Volgens onderzoeker Rob Bovens kunnen juist specialisten in het ziekenhuis succesvol zijn met deze aanpak. "Omdat het probleem dan veel urgenter is bij de patiënt. Ik denk dat de huisarts ook autoriteit heeft, maar die heeft maar tien minuten de tijd. Als er een duidelijke relatie is met waarvoor de patiënt komt, dan is het gemakkelijker aan de orde te stellen."