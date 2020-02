Na twee weken van bedreigingen en leugens gaan tegenpolen in debat

In Nieuwsuur gaan twee mannen die de afgelopen weken verhoord zijn in debat. Zij staan recht tegenover elkaar in de discussie. De tot de islam bekeerde Jacob van der Blom haalde in Qatar en Koeweit miljoenen euro's binnen voor de financiering van drie islamitische instellingen. Hij bestreed in zijn verhoor dat daarbij sprake was van religieuze bemoeienis door de Golfstaten.

Van der Blom en Bouharrou zijn het over één ding wél eens: de onderzoekscommissie was niet deskundig genoeg.

Volgens Van der Blom schond de commissie bovendien de scheiding tussen kerk en staat. "Ik ben bang dat de schade die de commissie op deze manier aanricht een grotere impact zal hebben op radicalisering dan je met miljoenen uit het buitenland kunt doen."

Heeft het onderzoek, ondanks de kritiek op de commissie, iets opgeleverd? We vragen het aan politiek duider Arjan Noorlander, die alle verhoren heeft gevolgd.

Is iedereen eerlijk geweest tijdens de verhoren?

"Nee, de ondervragingscommissie zegt te twijfelen aan sommige antwoorden. Vooral de bestuurders van de salafistische As-Soennah- en alFitrah-moskeeën deden de wenkbrauwen fronsen.

Oud-voorzitter Abdelhamid Taheri was bijna twintig jaar actief bij de As-Soennah moskee in Den Haag, maar leek zich veel niet te herinneren. Hij verwees, tot frustratie van de onderzoekscommissie, veel vragen over de financiën door naar de penningmeester of hij had 'hier nu even geen informatie over'.

De ondervraging met Imam Suhayb Salam van de Utrechtse alFitrah verliep nog veel stroever. Zo was hij onduidelijk of er verboden islamitische bruiloften plaatsvinden in zijn moskee. De commissie denkt informatie te hebben dat het wel degelijk gebeurt.

De commissie overweegt eventuele vervolgstappen, bijvoorbeeld extra verhoren met deze twee mannen of andere betrokkenen bij de moskeeën. Als de commissie echt leugens vaststelt, kan de commissie aangifte doen van meineed en dan zouden de verhoorden in een cel kunnen belanden."

Weet de commissie dan wel hoe het zit?

"Alle verhoren, ook met specialisten en burgemeesters, hebben volgens de commissie wel meer inzichten opgeleverd. De Kamerleden hebben zich dan ook niet alleen gebaseerd op de openbare verhoren. De afgelopen maanden hebben ze achter gesloten deuren veel meer betrokkenen gesproken.

Daarnaast hebben ze ook inzicht in bank- en belastinggegevens van de onderzochte instellingen. En ze hebben contacten met de geheime dienst AIVD die de radicalisering in de moslimwereld scherp in de gaten houden."