De uitzending van 21 februari

Een 43-jarige terrorist schoot woensdagavond in twee waterpijpcafés negen mensen dood, vermoordde daarna zijn moeder en sloeg de hand aan zichzelf. De slachtoffers in de shisha-lounges waren allemaal mensen met een migratieachtergrond en justitie denkt mede na een gevonden afscheidsbrief dat hij racistische motieven had. We spreken inwoners van Hanau over de impact van de terreuraanslag.

'Dader Hanau al in november in het vizier'

Terugblik op de flitsenquêtes

Deze week was de laatste verhoordag van de Tweede Kamercommissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Grote vraag is wat de conclusie van de commissie zal zijn: is er sprake van die beïnvloeding uit "onvrije landen", en zo ja, moet de overheid ingrijpen? We blikken terug op twee weken verhoren onder ede.

In de studio praten we met Jacob van der Blom, voorzitter van de Blauwe Moskee in Amsterdam en oprichter van de Essalam-moskee in Rotterdam en Saïd Bouharrou, vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland.