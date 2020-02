De uitzending van 20 februari

In de Duitse stad Hanau, bij Frankfurt, zijn gisteravond twee shishalounges onder vuur genomen. Die aanslagen hebben aan zeker negen mensen het leven gekost, allemaal van buitenlandse afkomst. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat er aanknopingspunten zijn voor een rechts-extremistisch motief. In de uitzending het laatste nieuws.

Nieuwe stikstofberekening

Veel boeren twijfelen aan de berekeningen van het RIVM waaruit blijkt dat de landbouw verantwoordelijk is voor 46 procent van de stikstofneerslag in Nederland. Het Mesdagfonds, een belangenbehartiger van de boeren, is kritisch op het rekenmodel dat het RIVM hanteert en presenteert daarom vanmiddag eigen berekeningen. In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de stikstofmaatregelen.

Te gast is de voorzitter van het Mesdagfonds, Jan Cees Vogelaar.