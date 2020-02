De uitzending van 18 februari

De hoop van Harvey Weinstein

Een twaalfkoppige jury beraardt zich vandaag in New York over de zaak Harvey Weinstein. Meer dan honderd vrouwen beschuldigen de 67-jarige filmproducent van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie en ongewenste intimiteiten. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij door de rechter tot levenslang worden veroordeeld.

Om vrijuit te gaan heeft Weinstein advocate Donna Rotunno ingehuurd. In The New York Times wordt zij door een oud-cliënt omschreven als "een bulldog in de rechtszaal". Rotunno verdedigde al tientallen mannen in zaken over seksuele misdrijven. Ze verloor er maar één. De advocate noemt de #MeToo-beweging "gevaarlijk" en verdedigt haar cliënt door de geloofwaardigheid van zijn vermeende slachtoffers in diskrediet te brengen. Zal haar aanpak werken?