Psychiatrisch patiënten kloppen steeds vaker aan bij Expertisecentrum Euthanasie

Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, kan het aantal aanvragen van psychiatrisch patiënten nauwelijks aan. Veel psychiaters en (huis)artsen willen geen euthanasie uitvoeren. Patiënten kloppen daarom, ieder jaar vaker, aan bij het Expertisecentrum.

Euthanasie-verzoeken van psychiatrisch patiënten zijn uiterst complex. Het onderzoek naar de doodswens vraagt veel tijd. De wachttijd voor deze patiënten is inmiddels opgelopen tot een jaar of langer. Het expertisecentrum wil de verantwoordelijkheid voor deze mensen graag delen met psychiaters in het land.

"Veel vooronderzoek kan binnen ggz-instellingen worden gedaan, zodat in een eerder stadium duidelijk wordt of de patiënt uitbehandeld is", zegt directeur van het expertisecentrum Steven Pleiter.

Andere aanbevelingen zijn: het aanstellen van een euthanasie-kaderarts per ggz-instelling en aandacht voor 'het uitbehandeld zijn' in multidisciplinaire richtlijnen. Pleiter: "Meer duidelijkheid bevordert een opener houding van de beroepsgroep."