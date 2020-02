De uitzending van 17 februari

Vandaag gaat het om de As-Soenah-moskee in Den Haag, die onlangs opnieuw in opspraak kwam omdat een medewerker wordt vervolgd voor het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis. Oud-burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wordt ook verhoord. Vanavond een verslag.

Duizenden mensen vast op Griekse eilanden

De leefomstandigheden in het overvolle migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verslechteren met de dag. Hulpverleners beschrijven de leefomstandigheden in het kamp als verschrikkelijk. Er leven zeker 19.000 vluchtelingen en migranten in en rond het kamp, terwijl er ruimte is voor krap 3000 mensen. Ze hopen op Lesbos asiel te krijgen en vervolgens door te reizen naar andere EU-landen. Europacorrespondent Saskia Dekkers bezoekt Moira en spreekt met asielzoekers, bewoners van Lesbos en de Griekse verantwoordelijken.