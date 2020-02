De uitzending van 15 februari

Het steeds nijpendere lerarentekort maakt het aanpakken van het leesprobleem nog lastiger. Na leraren en vakbonden zeggen nu ook werkgeversorganisaties dat het kabinet direct miljoenen moet uittrekken om het tekort aan te pakken. In een brief aan premier Rutte schrijven ze dat de problemen niet alleen nadelig zijn voor kinderen, maar dat de economie erdoor wordt geschaad.

Nederland heeft een serieus leesprobleem. Voor het eerst scoren we slechter dan veel andere ontwikkelde landen als het om leesvaardigheid gaat. In drie jaar tijd daalden we maar liefst elf plaatsen op de internationale ranglijst. Hoe is het tij te keren? Vanavond een reportage.

In Litouwen wil NAVO laten zien dat ze springlevend is

De Franse president Macron noemde de NAVO 'hersendood', president Trump 'verouderd'. En toch bereiden de Amerikanen zich voor op de grootste militaire NAVO-oefening in Europa sinds 25 jaar. Met operatie Defender 2020 wil de NAVO in Litouwen aan de grens met Rusland laten zien dat ze springlevend is.

Hoewel het enthousiasme voor de NAVO onder de bevolking in West-Europa en de VS tanende is, is dat in Litouwen omgekeerd. De angst voor de Russen zit er diep.