De uitzending van 14 februari

Defensie stelde onlangs al voor om het besluit uit 2012 voor de bouw in Vlissingen terug te draaien. Het leidde tot woede in Zeeland, waar al investeringen zijn gedaan voor de komst van de mariniers. De provincie eist nu compensatie.

Het kabinet heeft er definitief voor gekozen om de marinierskazerne in Doorn naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen, en dus niet naar Vlissingen. Het kabinet vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers. Veel mariniers willen dichter bij huis blijven.

CDA in Brabant onderhandelt door met Forum

Ondanks kritiek uit een deel van de partij gaat de CDA-afdeling in Noord-Brabant door met onderhandelingen met Forum voor Democratie over het vormen van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De VVD is ook onderdeel van de formatiepoging.

De potentiële samenwerking met Forum verscheurt de Brabantse CDA-achterban. Sommigen zien er een kans in, anderen willen niet eens het gesprek aangaan met een partij die volgens hen bevolkingsgroepen uitsluit.

Ook kijken we in Limburg, waar een politieke samenwerking tussen onder meer CDA, VVD en Forum volgens de partijen goed werkt.