'Sanders verkondigt al 50 jaar hetzelfde verhaal, dat maakt hem betrouwbaar'

Bernie Sanders won afgelopen nacht de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire, nadat hij eerder ook al de meeste stemmen in Iowa had gekregen. De weg naar de Democratische nominatie is nog lang, maar de start van Sanders is in elk geval opvallend. En dat voor iemand die zich socialist noemt.

Dat woord lijkt in de VS niet langer besmet. Volgens oud-SP-leider Jan Marijnissen speelt de Amerikaanse jeugd bij die ontwikkeling een rol. "Voor hen is het socialisme iets nieuws, zonder ballast van het verleden. En dat maakt dat Sanders zich socialist kan noemen. Dat onderscheidt hem van de rest."

Wat verklaart het succes van de 78-jarige Sanders? "Het heeft te maken met de persoon en het programma. Sanders is al vijftig jaar politiek actief en heeft al die tijd hetzelfde verhaal verkondigd: opkomen voor mensen die het slecht hebben, voor een ziektekostenverzekering, voor cao's en vakbonden."

Bovendien heeft Sanders dat altijd gedaan zonder steun van het grote bedrijfsleven, benadrukt Marijnissen. "Terwijl al die andere kandidaten wel door Wall Street worden gesponsord. Dat heeft bijgedragen aan zijn betrouwbaarheid. Hij heeft het aureool van een betrouwbare man."