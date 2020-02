De uitzending van 12 februari

Bombrieven ontploft in Amsterdam In de postkamer van bedrijven in Amsterdam en Kerkrade zijn vanochtend bombrieven ontploft. Niemand raakte gewond. Begin dit jaar zijn meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Die bedrijven ontvingen ook een dreigbrief. Waarom worden bombrieven verstuurd en hoe zijn ze te onderscheppen?

Jan Marijnissen over zijn geestverwant Bernie Sanders Presidentskandidaat Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. Sanders sprak van een geweldige overwinning. "Deze overwinning is het begin van het einde van Donald Trump", zei hij. Voormalig SP-leider Jan Marijnissen maakte in 2017 na de verkiezing van Donald Trump een reis door de Verenigde Staten. Daar maakte hij een verslag van. In 1993 reisde hij ook al door de VS. Hij ontmoette er Bernie Sanders en liet zich inspireren. We spreken met Marijnissen over 25 jaar VS, het socialisme en over het fenomeen Sanders.

Handelsverdrag met Canada verdeelt de politiek Zeven jaar heeft de EU onderhandeld met Canada over een omvangrijk handelsverdrag. In 2017 bereikten partijen een akkoord: CETA, het Comprehensive Economic and Trade Agreement. Tegen CETA bestaat sindsdien veel weerstand. De kritiek ko0mt van politici, economen en milieuorganisaties, tot een deel van het mkb en kleine boerenorganisaties. Het handelsverdrag zou slecht zijn voor consumenten, dierenwelzijn en het klimaat en alleen maar goed voor de multinationals, vinden ze. Het is nog maar de vraag of er vandaag in de Tweede Kamer een meerderheid voor is.

Bekijk ook Europees handelsverdrag met Canada verdeelt de politiek

Flitsenquête: Wat is de invloed van salafisten? De parlementaire commissie die onderzoek doet naar de financiering van radicale islam in Nederland door buitenlandse geldschieters, hoort vandaag moslims over invloed van buitenaf. De commissie wil achterhalen hoe buitenlandse geldstromen ongewenste beïnvloeding van moskeeën, islamitische scholen en andere organisaties in de hand werken.