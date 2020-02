De uitzending van 10 februari

Flitsenquête naar financiering moskeeën van start

Vandaag begint de parlementaire commissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën, islamitische scholen en andere organisaties onderzoekt. De aanleiding van het onderzoek is berichtgeving van Nieuwsuur en NRC over de financiering van Nederlandse moskeeën. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bleek jarenlang in het geheim bij te houden hoeveel geld deze moskeeën aanvroegen en kregen van buitenlandse geldschieters.

Het ging om miljoenen euro's uit Saudi-Arabië en Koeweit, landen die hiermee mogelijk hun fundamentalistische variant van de islam exporteren naar Nederlandse gebedshuizen. De komende tijd worden vertegenwoordigers van moskee-organisaties, onderzoekers en terreurdeskundigen gehoord. We spreken over de eerste verhoren en blikken vooruit met politiek duider Arjan Noorlander.