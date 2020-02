De uitzending van 9 februari

Coaches helpen worstelende boeren uit de put

Steun voor boeren die er zelf niet meer uitkomen in bijvoorbeeld de stikstofcrisis of bij de opkoopregeling van hun boerderij. Minister Carola Schouten van Landbouw wil die boeren te hulp schieten met coaches, zo kondigde zij vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar coaches die de boeren met raad en daad bijstaan zijn al lang actief. Het is zelfs een bloeiende bedrijfstak: therapeutische hulp voor een beroepsgroep die tot voor kort gewend was zelf de boontjes te doppen of die in stilte leed als de zaken niet zo liepen als gewenst.