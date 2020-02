De uitzending van 8 februari

Ierland naar de stembus

Ierland kiest vandaag een nieuw parlement. En hoewel de economie weer goed draait en premier Leo Varadkar in de Europese Unie complimenten kreeg voor zijn rol in de brexit-onderhandelingen, lijkt hij toch de grote verliezer te worden van de verkiezingen. Sinn Fein, de voormalige politieke tak van de terreurgroep IRA, zou weleens voor een grote verrassing kunnen zorgen, aldus correspondent Tim de Wit. We spreken vanavond met hem over de verkiezingen.