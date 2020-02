De uitzending van 7 februari

Wij keken hoe die afspraken in de praktijk worden gebracht. Wat blijkt: bij het opstellen van de norm van 103 dB is uitgegaan van gehoorbescherming. Dus alleen als bezoekers van concerten oordoppen dragen, is dat maximale geluidsniveau veilig. Maar bij de voorlichtingscampagne over gehoorbescherming wordt dit niet verteld.

Het aantal (jonge) mensen dat last heeft van gehoorbeschadiging neemt al jaren toe. Daarom sloot staatssecretaris Paul Blokhuis in 2018 een convenant met de evenementenbranche waarin onder andere is vastgelegd dat het geluidsniveau bij concerten maximaal gemiddeld 103 db mag zijn. Ook moeten concertgangers goed worden voorgelicht over gehoorbescherming.

Woensdag was er ook zo'n bijeenkomst, maar het kabinet brak dat overleg af uit onvrede over een verklaring van Farmers Defence Force (FDF), een van de organisaties. Volgens die verklaring onderhandelt het kabinet "achter de rug van de boeren met andere partijen en willen die partijen de boeren als een Judas verraden". FDF bood vanochtend excuses aan voor de tekst.

In Den Haag hebben premier Mark Rutte en minister Carola Schouten opnieuw met boerenorganisaties gepraat over maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. De premier, Schouten en voorzitter Dijkhuizen van het Landbouw Collectief, waarin boerenorganisaties zijn verzameld, spraken na afloop allemaal van een goed gesprek.

Robbert Dijkgraaf: privacy is volgende crisis

De volgende crisis zal draaien om datamisbruik Dat voorspelt hoogleraar Robbert Dijkgraaf, van het Institute for Advanced Study in Princeton. Hij schreef er recent een column over in NRC. "Het schenden van privacy is voor sommige industrietakken geen onbedoeld neveneffect, maar het primaire businessmodel." En dat is gevaarlijk, vindt de hoogleraar.

Hij vraagt zich af hoe makkelijk consumenten informatie blijven delen. "Wie is eigenaar van de data? En deelt die eigenaar ook jouw data?" Mensen moeten bewuster worden, vindt hij. "Bewust zijn aan wie we onze data geven en waar we onze data achterlaten. Daar heeft ook de overheid een rol in." Robbert Dijkgraaf is vanavond te gast.