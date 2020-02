De uitzending van 6 februari

Het gaat om honderden miljoenen de steun die Nederlandse boeren elk jaar krijgen uit Brussel. Maar de vraag is wat er de komende jaren met die steun gaat gebeuren. Veel hangt af van de Europese regeringsleiders die de komende maanden gaan bepalen of het budget van de Europese Unie gaat krimpen of groeien. Daarnaast wil de EU, onder leiding van Commissaris Frans Timmermans landbouwgeld inzetten voor de Green Deal.

Flitsenquête naar financiering van moskeeën

Op verzoek van de Tweede Kamer begint vandaag de flitsenquête naar omstreden geldstromen van 'onvrije landen', zoals Saudi-Arabië, naar moskeeën in Nederland. De Kamer wil achterhalen of met dit geld 'ongewenste beïnvloeding' meekomt.

Nieuwsuur en NRC legden vorig jaar bloot welke invloed Saudische dollars uitoefenden op een moskee in Dordrecht. Ook lieten we zien hoe de Haagse As-Soennah-moskee gefinancierd werd door een Koeweitse organisatie wiens predikers de jihad vergoelijkten. In totaal dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in het onder meer Koeweit en Saudi-Arabië.

Wat gaat de kamer met flitsenquête precies onderzoeken? Wie wordt er gehoord? Dat moet vandaag duidelijk worden. We praten erover door met onze politiek duider Arjan Noorlander.