De uitzending van 5 februari

Eindelijk de uitslagen in Iowa Bijna een dag later dan gepland zijn de voorlopige uitslagen van de Democratische voorverkiezing in de Amerikaanse staat Iowa bekend geworden. Met 71 procent van de stemmen geteld gaat Pete Buttigieg krap aan de leiding. Hij zou 26,8 procent van de kiesmannen achter zich krijgen. Bernie Sanders volgt kort daarop met 25,2 procent. Er is een groot gat naar Elizabeth Warren, die gesteund zou worden door 18,4 procent van de afgevaardigden. Joe Biden staat op een voor hem teleurstellende 15,4 procent. Pete Buttigieg - uitspraak: BOE-te-dzjidzj - heeft in korte tijd veel aandacht getrokken. Wie is hij? Vanavond een portret en het laatste nieuws uit Iowa.

Therapeut helpt worstelende agrariërs Vandaag spreken boeren in den Haag met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. Ook de provincies schuiven aan. Het is een vervolg op het stikstofoverleg van half december. Aangekondigde acties van Famers Defence Force zijn uitgesteld. Het kabinet hoopt nog deze week met stikstofmaatregelen voor de agrarische sector te komen. In tijden van stikstof en dierenactivisme, van aandacht voor het milieu en politici die goochelen met beleid, maatregelen en regels is het voor steeds meer boeren de vraag: willen we nog door? Daarom nemen steeds meer boeren een therapeut in de arm. Vanavond een reportage.

Bekijk ook Kabinet trekt geld uit voor stikstofcrisis, GroenLinks wil meer actie