Stemt Nederland als eerste land tegen handelsverdrag met Canada?

Coalitiepartij ChristenUnie weet nog steeds niet of het voor het Europese handelsverdrag met Canada zal stemmen. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat zijn fractie zorgen heeft over de effecten ervan, bij voorbeeld voor Nederlandse boeren. Zijn partij wil - tot ergernis van de rest van de coalitie - aanvullende waarborgen van het kabinet.

Pas na het debat met minister Sigrid Kaag voor Handel volgende week, zal de ChristenUnie bepalen of het voor of tegen is.

Spookverhalen

Bijna alle oppositiepartijen zijn tegen het verdrag. Als het verdrag niet wordt aangenomen, zou Nederland daarmee het eerste land zijn. De andere coalitiepartijen, die wel voor het verdrag zijn, zijn niet blij met de opstelling van de ChristenUnie. "Als je zelfs al met Canada geen handelsverdrag kan sluiten, met wie dan wel?" zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling.

"We kunnen ook niet meer aan het verdrag knibbelen. Het verdrag ligt nu voor. We zouden een flater slaan in de wereld als wij als Nederland dit verdrag niet zouden ratificeren", zegt Weverling.

Dat er met het verdrag makkelijker hormoonvlees en chloorkippen naar Nederland zouden komen, noemt D66-Kamerlid Achraf Bouali "spookverhalen". "Wat er wel is, is enorme groei van Nederlandse export. We exporteren veel meer dan we importeren. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de economische groei", zegt hij.