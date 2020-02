Valse kentekenplaten: 'Door drie politie-auto's van de weg gehaald'

Tweedehands autoverkoper Harm van der Veen weet niet wat hem overkomt als hij vorig jaar augustus parkeerboetes binnenkrijgt uit de gemeente Amsterdam. Het gaat om een boete voor een Renault Megane die bij hem in Drachten op het terrein staat. Hij gaat in beroep bij de gemeente, maar de aanmaningen blijven binnenstromen.

Wanneer in november Van der Veen ook nog een boete van 250 euro krijgt voor te hard rijden op de A1, is hij het zat. Hij doet aangifte bij de politie in Drachten. Bij thuiskomst krijgt hij een telefoontje van de Amsterdamse recherche over de Renault Megane die hij te koop heeft staan: "Uw auto die op uw naam staat, is gebruikt voor de liquidatie op advocaat Derk Wiersum".