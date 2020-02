De uitzending van 4 februari

Coronavirus nu ook in België

In België is bij iemand het coronavirus vastgesteld, meldt de Belgische minister van Volksgezondheid. Het gaat om een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald. Hij of zij verkeert naar omstandigheden in goede gezondheid en vertoont geen symptomen van de ziekte.

De Belgen zaten in hetzelfde vliegtuig als de 15 Nederlanders die uit Wuhan zijn geëvacueerd. De Nederlanders zijn getest, geen van hen is besmet.

Hoe effectief zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het virus? En hoe kijkt China zelf naar de maatregelen die getroffen zijn? Vanavond een gesprek met de Chinese ambassadeur in Nederland Xu Hong.