De uitzending van 3 februari

Kwetsbare wijken steeds minder leefbaar

De leefbaarheid in de kwetsbaarste wijken van het land neemt verder af. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties. Mensen in kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. En 20 procent van de bewoners is bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Elders in het land is dat 6 procent.

Minister Van Veldhoven wil dat woningcorporaties de mogelijkheid bieden om meer mensen met een hoger inkomen toe te laten.