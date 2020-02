De uitzending van 2 februari

Welke Democratische kandidaat omarmen de inwoners van Iowa?

Wie gaat het namens de Democraten opnemen tegen Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in november? Dat is de vraag waar het vanaf morgen om draait in de Verenigde Staten. De staat Iowa kiest morgen als eerste een Democratische presidentskandidaat. Wat beweegt de inwoners van deze plattelandsstaat die een campagne kan maken of breken? We spreken met vier van hen.

En correspondent Arjen van der Horst praat ons bij.