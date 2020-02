De uitzending van 1 februari

Noodtoestand in Pakistan wegens sprinkhanenplaag

In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen, nu grote zwermen woestijnsprinkhanen massaal gewassen vernietigen. De overheid stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de plaag. Daarbij wordt ook het leger ingezet. Premier Khan heeft de regionale autoriteiten opgedragen direct maatregelen te nemen.

De sprinkhanen reizen in zwermen bestaande uit 30- tot 50 miljoen sprinkhanen die zo'n 200 ton voedsel per dag verslinden. De laatste keer dat Pakistan een sprinkhanenplaag van zo'n grote omvang had, was in 1993. Dit keer is de ramp nog groter, zeggen deskundigen

Te gast is Arnold van Huis, hoogleraar Tropische Entomologie aan de Universiteit Wageningen.