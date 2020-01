De uitzending van 30 januari

EU-commissaris Margaritis Schinas moet een nieuw Europees Migratiepact formuleren, een van de prioriteiten van de nieuwe commissie. De ambitie is om het migratiepact begin maart klaar te hebben, vóór de EU-top die op 26-27 maart gepland staat. Het wordt nogal een krachttoer, want Schinas moet alle lidstaten op één lijn zien te krijgen en de onderlinge meningen en belangen lopen nogal uiteen.

Onderzoek naar voltooid leven

Hoeveel ouderen zijn gevoelsmatig klaar met hun leven en willen daarom graag euthanasie? En welke motieven hebben deze mensen? Vandaag presenteert de onderzoekscommissie-Van Wijngaarden het onderzoek naar mensen vanaf 55 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden zonder medische grondslag. Zij komen niet in aanmerking voor euthanasie, terwijl ze wel een doodswens hebben.

Wat gaat het onderzoek veranderen? Binnen de coalitie heerst verdeeldheid. D66 is er groot voorstander van dat mensen die "lijden aan het leven" stervenshulp krijgen. De ChristenUnie is daar juist resoluut tegen. In de studio gaan Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) met elkaar in debat.