Wie heeft het voor het zeggen in Nederland; rechters of politici?

Moeten we Nederlandse IS-kinderen terughalen? Moeten we hardere maatregelen nemen tegen klimaatverandering? Wie neemt die beslissing: politici of rechters? Met een nieuwe wet wil Thierry Baudet (FvD) ervoor zorgen dat rechters geen uitspraak meer kunnen doen over politiek gevoelige kwesties.

"De rechter heeft in de Urgenda-zaak een hele grote fout gemaakt", zegt hij vanavond in een Nieuwsuur-debat met Rob Jetten (D66).