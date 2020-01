Rechter te veel op stoel politicus? Baudet en Jetten in debat

Rechters doen uitspraken over gevoelige kwesties. Neem de Urgenda-zaak, waar de rechter bepaalde dat de overheid meer moet doen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Of het oordeel van de Raad van State, waardoor de Nederlandse aanpak van stikstof ineens van tafel werd geveegd. Het zijn stuk voor stuk rechtelijke uitspraken, die grote gevolgen hebben voor de politiek.

Vanavond gaan Thierry Baudet (FvD) en Rob Jetten (D66) bij Nieuwsuur met elkaar in debat over de rol van de rechters. Volgens Baudet gaan rechters steeds vaker op de stoel van de politiek zitten. En daar moet een einde aan komen, vindt hij. Rechters in Nederland moeten volgens Baudet minder activistisch zijn. "Rechters ondermijnen de rechtsstaat."

Die oproep vindt D66-fractievoorzitter Rob Jetten gevaarlijk. "Dankzij rechters kunnen burgers beschermd worden tegen allerlei gekke plannen van politici. Dit raakt aan de kern van onze democratie."

