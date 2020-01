Ook de economie gaat gevolgen coronavirus voelen

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief vaak hightechproducten in die ze verder verwerken.

Boudewijn Poldermans is directeur van de organisatie 'Connect Global Capital Business', hij organiseert handel met China en Vietnam. Hij verwacht dat de impasse lang zal duren. "Ik reken zeker tot eind februari, maar misschien ook wel maart. Dat heeft gevolgen voor alles, want de paniek is groot."

Poldermans ziet een overreactie. "Als er paniek ontstaat, zal dat de groei negatief beïnvloeden. De Chinese regering is nu heel open, vergeleken met de SARS-epidemie in 2003. Er wordt minder met cijfers gemanipuleerd. Maar er komt nu ook veel kritiek los op de Chinese regering."

Mondkapjes en overalls

Maar de crisis zal ook kansen bieden, aan bedrijven, denkt Poldermans. "We kunnen nu producten leveren waar China behoefte aan heeft. Dat begint al bij de behoefte aan mondkapjes en plastic overalls."

Winkelketen So Low importeert Chinese producten. "Onze orders plaatsen we meestal een half jaar van tevoren", zegt bedrijfsleider Danny Dame. "Dus we hebben veel voorraad. Alle oranje spullen voor het EK 2020 hebben we al binnen. Maar hoe het nu verder gaat, moeten we afwachten. De beurzen waarop nieuwe produkten worden aangeboden, liggen ook stil."

De winkel So Low verkoopt één product heel goed: