De uitzending van 29 januari

Brexit en het vertrek van duizenden ambtenaren

Het Europees Parlement stemt vandaag over de scheidingsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Vrijdag verlaat het VK de EU.

Het is daarmee ook de laatste dag dat Britse Europarlementariërs meestemmen. Na vandaag kunnen ze hun spullen inpakken, net als duizenden Britse ambtenaren en medewerkers in Brussel. De meesten van hen stemden 'remain' en vertrekken met pijn in het hart naar hun thuisland, sommigen blijven in Brussel en zoeken ander werk.