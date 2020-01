Met China naar de maan, 'waakzaamheid is geboden'

Sterrenkundige Marc Klein Wolt werkt sinds vier jaar aan zijn droom: met een radiotelescoop doet hij onderzoek naar het ontstaan van het universum aan de achterkant van de maan. Een bijzonder project, want achter de maan is nog nooit onderzoek gedaan.

"Wij doen onderzoek naar de signalen uit het allervroegste heelal, vlak na de oerknal", vertelt Klein Wolt. "Aan de hand van die signalen hopen we te kunnen zien hoe de eerste structuren in het heelal zich gevormd hebben en hoe de eerste sterren en sterrenstelsels zijn ontstaan."

Grootmacht

Die vaak zwakke signalen worden op veel plekken overstemd door andere signalen uit de ruimte. Daarom helpt het om ze op te vangen aan de achterkant van de maan. De sterrenkundige ontwikkelde samen met Eric Bertels van ISIS Space in Delft, de Radboud Universiteit én Astron in Dwingeloo drie speciale radioantennes. En dat in slechts twee jaar tijd.

De speciale radiotelescoop is meegelift naar de maan op een ruimtemissie van China. Dat land wil de nieuwe grootmacht zijn op aarde en daar hoort ook macht in de ruimte bij. Het kleine Nederland is een grote speler op het gebied van astronomie en is daarom interessant voor China.

De samenwerking met China verliep soms moeizaam, zegt de sterrenkundige. "Dat begon al heel vroeg met het uitwisselen van informatie. Dat was voor China lastig omdat ze de internationale samenwerking op gang wilde brengen maar ze konden niet opeens al hun documentatie naar ons sturen. Dus zij stuurden heel weinig gegevens en daarmee moesten we het doen. Dat was eigenlijk al onmogelijk."

Volgens hoofdontwerper Bertels bereikte de samenwerking een dieptepunt toen de antenne net klaar was en de Chinezen zeiden dat de apparatuur de helft kleiner en lichter moest worden. En dat binnen twee maanden tijd. "In Nederland geldt: afspraak is afspraak. In China gewoon niet", aldus Bertels.