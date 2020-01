De uitzending van 28 januari

Humanitair drama in Idlib

Het Syrische leger is begonnen met een nieuw offensief om de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, in handen te krijgen. Idlib is het laatste toevluchtsoord voor Syriërs die op de vlucht zijn voor het regime van Assad. We spreken vanavond met de Syrische arts Zaher Sahloul. Hij woont in Chicago, maar reist regelmatig af naar Syrië. Hij was begin deze maand nog in Idlib, maar moest vertrekken omdat de situatie te gevaarlijk is. Volgens hem is de humanitaire situatie er dramatisch.