De uitzending van 26 januari

Vijlbrief en Van Huffelen nemen de taken over van Menno Snel. Die trad vorig jaar december af vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Honderden ouders werden daarbij onterecht als fraudeur aangemerkt door de belastingdienst.

Docenten en de lessen over de Jodenvervolging

Hoe gaan docenten om met de gevoelige geschiedenis van de Jodenvervolging? Het wordt steeds lastiger, klinkt het vanuit het onderwijs. Jongeren met een islamitische achtergrond horen thuis soms een andere geschiedenis dan de Nederlandse. Maar er zijn ook steeds meer autochtone leerlingen die in complottheorieën geloven. En wat doen de gruwelverhalen van de holocaust met kinderen die zelf gevlucht zijn voor oorlog, zoals uit Syrië?

Lastige zaken die we in de studio bespreken met Vivianne Goedhart. Zij geeft cursussen aan scholen om de leraren te helpen met hun lessen over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en de Holocaust.